Fenerbahçe Beko, Euroleague’de Final-Four'a yükseldi
EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off 4. maçında konuk olduğu Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını uzatmada 94-90 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve adını Final-Four'a (Dörtlü Final) yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Atina'da düzenlenecek Final Four'un yarı finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Son şampiyon ünvanıyla dev organizasyonda yer alacak olan Fenerbahçe, kulüp tarihinde 8. kez EuroLeague Final Four'unda mücadele edecek.