Fenerbahçe Beko Final Four maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe rakibi kim?

EurLeague'de Fenerbahçe Final Four'a çıktı. Zalgiris'i 3-1'le geçen Sarı Kanarya'nın rakibi Yunanistan temsilcisi Olimpiakos oldu. Milyonlar bu maçı beklerken "Fenerbahçe Beko Final Four maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanmış durumda...

Fenerbahçe Beko - Olimpiakos maçı 22 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadelenin saati henüz belli olmadı. Müsabaka S Sport'tan şifresiz yayınlanacak.

Jasikevicius, maçın ardından "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu seri boyunca ve öncesinde birçok şeyin üstesinden geldiler. Birçok insan belki de bizden şüphe ediyordu ama onlar bunların üstesinden gelip kazanmayı ve bu performansı ortaya koymayı başardılar. Bir önceki karşılaşmada maça başlangıcımızdan sonra biraz rahatladık ve belki de galibiyeti bu sebeple kaçırdık. Bugün de tam tersiydi. Mücadele ile karşılaşmaya tutunduk ve Final Four’a kalmayı başardık" dedi.