EuroLeague'de 11. maçlar oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun bu seferki rakibi Hapoel Tel Aviv... Karşılaşma için geri sayım sürerken özellikle sarı-lacivertli renklere gönül verenler "Fenerbahçe Beko Hapoel Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.

Fenerbahçe Beko Hapoel Tel Aviv basketbol maçı bilgileri

Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv basketbol maçı bu akşam saat 22.'de başlayacak. Mücadele S Sport 1 ve S Sport Plus'tan canlı ve şifreli yayınlanacak. Mücadeleyi Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) ve Mario Majkic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Arturs Zagars ve Scottie Wilbekin sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada oynayamayacak.