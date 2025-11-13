Fenerbahçe Beko Hapoel Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'in çift maç haftasında Makkabi Tel Aviv'i yenen Fenerbahçe Beko'nun sıradaki rakibi yine bir İsrail temsilcisi olan Makkabi Tel Aviv... 5 galibiyet 5 yenilgi ile 11. sırada yer alan Sarı Kanarya bu maçtan da üstünlükle ayrılıp üst sıralara tırmanmayı istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Hapoel Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'de 11. maçlar oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun bu seferki rakibi Hapoel Tel Aviv... Karşılaşma için geri sayım sürerken özellikle sarı-lacivertli renklere gönül verenler "Fenerbahçe Beko Hapoel Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Fenerbahçe Beko Hapoel Tel Aviv basketbol maçı bilgileri
Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv basketbol maçı bu akşam saat 22.'de başlayacak. Mücadele S Sport 1 ve S Sport Plus'tan canlı ve şifreli yayınlanacak. Mücadeleyi Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) ve Mario Majkic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.
Arturs Zagars ve Scottie Wilbekin sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada oynayamayacak.