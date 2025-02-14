Fenerbahçe Beko ile Galatasaray maçına 'taraftar' arası
Fenerbahçe Beko ile Galatasaray'ın Türkiye Kupası karşılaşması, sahaya yabancı madde atılması nedeniyle durduruldu. Bir süre sonra bir tribündeki taraftarların çıkarılmasının ardından karşılaşma devam etti.
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Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, Türkiye Kupası Yarı Final maçında bugün Şanlıurfa'da karşılaştı.
Fenerbahçe'nin 66 - 48 üstünlüğüyle süren mücadelenin dördüncü çeyreğinde tribün olayları nedeniyle üç kere anons yapıldı.
Sahaya yabancı madde atılması nedeniyle hakemler ve Galatasaray soyunma odasına gitti.
Bir süre sonra sahaya madde atan tribündeki taraftarlar salondan çıkarıldı. Maç devam etti.