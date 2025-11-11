Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Beko maçı şifresiz mi?

EuroLeague'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. 4 galibiyet, 5 mağlubiyet alan ve 13. sırada yer alan Sarı Kanarya bu maçı kazanıp üst sıralara tırmanma planları yapıyor. Basketbolseverler bu maçı kaçırmak istemezken peş peşe "Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları geliyor.

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı bu akşam saat 22.00'de Almanya'nın Münih kentindeki SAP Garden'da oynanacak. Mücadele S Sport 1 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak. Mücadeleyi Damir Javor (Hırvatistan), Saulius Racys (Litvanya), Leandro Lezcano (Arjantin) hakem üçlüsü yönetecek.

"Bizim öncelikle kendi oyunumuza odaklanmamız gerekecek"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius maç öncesi yaptığı açıklamada "Maccabi hücumda yüksel bir potansiyele sahip. Skor üretiminde ligin en iyi takımlarından biri. Oyun tarzları çok net; guardlar büyük rol oynuyor ve uzunlar sürekli hareket ederek ribaundlarda da doğru pozisyon alıyorlar. Özetle Maccabi durdurulması gerçekten zor bir takım. Bu nedenle bizim öncelikle kendi oyunumuza odaklanmamız gerekecek" dedi.