Avrupa'da başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko, son iki maçından sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bugün rakip İtalyan temsilcisi Olimpia Milano... Sarı-lacivertli kulüp galibiyet alarak liderliğini perçinlemek isterken basketbol tutkunları da "Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı bilgileri

Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı ve şifreli ekrana gelecek.

Tedavileri devam eden Devon Hall ve Nicolo Melli, Olimpia Milano karşısında forma giyemeyecek. Onvo Büyükçekmece maçında sakatlık yaşayan ve Olympiacos karşılaşmasında forma giyemeyen Mikael Jantunen’in durumu ise maç saatinde netleşecek.