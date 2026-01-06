Fenerbahçe Beko Olimpiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Olimpiakos'u ağırlıyor. Çift maç haftasında Sarı Kanarya ilk maçını kazanmak istiyor. Mücadele heyecanla beklenirken "Fenerbahçe Beko Olimpiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor.
Fenerbahçe Avrupa'da dolu dizgin yoluna devam ediyor. Sıradaki rakip Yunanistan ekibi Olimpiakos... 3. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip liderliğe yükselme peşinde... Peki, Fenerbahçe Beko Olimpiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Olimpiakos basketbol maçı bilgileri
Fenerbahçe Beko Olimpiakos basketbol maçı bu akşam saat 20.45'ta başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.
Takım İstatistikleri - Hücum (Fenerbahçe Beko - Olympiacos)
Sayı: 81.7 - 88.4
Ribaund: 36.8 - 36.3
Asist: 16.4 - 19.8
Top çalma: 5.4 - 5.9
Blok: 2.4 - 2.8
Top kaybı: 13.3 - 12.8
İki sayı: %52.1 - %58.5
Üç sayı: %36.6 - %35.3
Serbest atış: %78.8 - %79.3
Takım İstatistikleri - Savunma (Fenerbahçe Beko - Olympiacos)
Sayı: 79.1 - 84.4
Ribaund: 34.6 - 32.9
Asist: 15.3 - 18.4
Top çalma: 6.7 - 7.4
Blok: 2.3 - 1.8
Top kaybı: 12.4 - 11.9
İki sayı: %49.0 - %54.2
Üç sayı: %33.2 - %36.7
Serbest atış: %78.2 - %77.5