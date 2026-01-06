Fenerbahçe Avrupa'da dolu dizgin yoluna devam ediyor. Sıradaki rakip Yunanistan ekibi Olimpiakos... 3. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip liderliğe yükselme peşinde... Peki, Fenerbahçe Beko Olimpiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Olimpiakos basketbol maçı bilgileri

Fenerbahçe Beko Olimpiakos basketbol maçı bu akşam saat 20.45'ta başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Takım İstatistikleri - Hücum (Fenerbahçe Beko - Olympiacos)

Sayı: 81.7 - 88.4

Ribaund: 36.8 - 36.3

Asist: 16.4 - 19.8

Top çalma: 5.4 - 5.9

Blok: 2.4 - 2.8

Top kaybı: 13.3 - 12.8

İki sayı: %52.1 - %58.5

Üç sayı: %36.6 - %35.3

Serbest atış: %78.8 - %79.3

Takım İstatistikleri - Savunma (Fenerbahçe Beko - Olympiacos)

Sayı: 79.1 - 84.4

Ribaund: 34.6 - 32.9

Asist: 15.3 - 18.4

Top çalma: 6.7 - 7.4

Blok: 2.3 - 1.8

Top kaybı: 12.4 - 11.9

İki sayı: %49.0 - %54.2

Üç sayı: %33.2 - %36.7

Serbest atış: %78.2 - %77.5