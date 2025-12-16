EuroLeague'de çift maç haftası... Fenerbahçe Beko ilk maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile yapacak. Sarı Kanarya güçlü rakibini seyircisi önünde yenerek 10. galibiyetini almak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı bu akşam saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da oynanacak. Müsabaka S Sport 1 ve S Sports Plus dijital platformundan canlı yayınlanacak.

"Yılın en zorlu sınavı"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius kritik mücadele öncesi “Yılın en zorlu sınavlarından birine çıkıyoruz. Panathinaikos’un çok iyi bir kadrosu var. Harika bir guard rotasyonuna sahipler. Nunn, Sloukas ve Shorts üçlüsü, bire birde savunulması son derece zor oyuncular; bu yüzden çok iyi bir takım savunmasına ve doğru takım konseptlerine ihtiyacımız olacak. Onların topa baskısına karşı hücumda çözümler bulmalıyız. Üç sayılık atışlarla bizi cezalandırabilecek uzun oyuncuların ribaund gücünü de unutmamamız gerekiyor" dedi.