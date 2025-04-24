Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko maçı şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu Playoff serisi ikinci maçında Paris Basket'i ağırlıyor. Temsilcimiz ilk maçta rakibine karşı zorlansa da kazanmayı bildi. Şimdi gözler ikinci maçta... Sarı Kanarya bu maçtan da galip gelerek Paris'e eli kuvvetli gitmek istiyor. Şimdi sıkça sorulan sorular ise "Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko maçı şifresiz mi, S Sport nasıl canlı izlenir?" şeklinde...
Fenerbahçe Beko bu akşam yine bir kritik mücadeleye çıkıyor. EuroLeague'in sürpriz takımı Paris Basket, temsilcimizin bir kez daha konuğu oluyor. Hızlı oyunu ile dikkat çeken Paris Basket'i ilk maçta 83-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko bu akşam da rakibini eli boş göndermek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko maçı şifresiz mi?
FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı bu akşam saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı S Sport dijital platformundan şifreli olarak yayınlanacak.
S SPORTS NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.
S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ
S Sport Plus Aylık Paket 149₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989₺'dir. Yıllık aylık paket 182.41 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.