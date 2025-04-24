Fenerbahçe Beko bu akşam yine bir kritik mücadeleye çıkıyor. EuroLeague'in sürpriz takımı Paris Basket, temsilcimizin bir kez daha konuğu oluyor. Hızlı oyunu ile dikkat çeken Paris Basket'i ilk maçta 83-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko bu akşam da rakibini eli boş göndermek istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı bu akşam saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı S Sport dijital platformundan şifreli olarak yayınlanacak.

S SPORTS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ

S Sport Plus Aylık Paket 149₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989₺'dir. Yıllık aylık paket 182.41 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.