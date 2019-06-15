Fenerbahçe Beko seriyi eşitledi

15 Haziran 2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 82-73 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı serinin beşinci maçı 17 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmanın başında boyalı alandan sayılar üreten Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ile Sloukas'ın üç sayılık, Ahmet Düverioğlu'nun da pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 14-7. Hücumlardan boş dönen lacivert-beyazlı takım karşısında Melli ile Kalinic'in sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 25-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun smacıyla 12. dakikada farkı 12 sayıya (31-19) çıkardı. Kalinic'in teknik faulü sonrası Beaubois'in serbest atışlardan attığı sayılarla oyunu dengeleyen Anadolu Efes, savunmasını sertleştirdi ve Larkin'in basketleriyle 19. dakikada farkı 1'e indirdi: 38-37. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-37 üstün gitti.

İkinci yarıya 6-0'lık seriyle başlayan ve 21. dakikada ilk kez öne (42-43) geçen Anadolu Efes, Moerman ve Baeubois'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle 25. dakikada farkı 5 sayıya (48-53) çıkardı. Lacivert-beyazlı takıma kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Melli'nin etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakaladı 29. dakikada farkı 6 sayıya (59-53) taşıdı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna da 62-57 galip durumda girdi.

Son çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun boyalı alandan kaydettiği sayıyla 32. dakikayı 9 sayı (69-60) farkla önde geçti. Hücumda ve savunmada direncini arttıran Anadolu Efes, Moerman ve Micic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 38. dakikada eşitliği yakaladı: 72-72. Mola dönüşü Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 39. dakikada farkı 7 sayıya (79-72) taşıdı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 82-73 galip ayrıldı.

Kaptan maçı çevirdi

Karşılaşmanın son bölümlerine 72-72 eşitlikle girilirken Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu attığı 5 sayıyla mücadeleyi sarı-lacivertlilerin lehine çevirdi.

Melih'in sayılarının ardından sarı-lacivertli ekip iyi savunma yaparak üstünlüğünü son ana kadar sürdürdü.

Ataman yine kaybetti

Serinin üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Ataşehir'den yine mağlup ayrıldı.

Ataman, Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı organizasyonlarda 15 kez Ataşehir'de Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko'ya karşı salondan yenilgiyle ayrılmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlardan teknik faul tepkisi

Fenerbahçeli taraftarlar, Nikola Kalinic'in ikinci çeyrekte aldığı teknik faul sonrası hakemlere büyük tepki gösterdi.

Tepkilerin uzun süre devam etmesinin ardından hakemlerin talebiyle uyarı anonsu yapıldı.

Kaynak: AA