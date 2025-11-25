Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Beko maçı şifresiz mi?

EuroLeague'de 13. maçlar oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. Bu seferki rakip Virtus Bologna... Binlerce basketbolsever "Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko Virtus Bologna maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. Temsilcimizin bu müsabakası S Sport 1 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Mücadeleyi Ilija Belosevic (Sırbistan), Thomas Bissuel (Fransa) ve Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

"Bologna, çok iyi bir koç tarafından çalıştırılan, harika guardlara sahip bir takım"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mücadele öncesi "İyi bir momentum yakaladık ve bunu uzun bir süre sürdürmek istiyoruz. Bologna, çok iyi bir koç tarafından çalıştırılan, harika guardlara sahip bir takım. Şu çok açık; oyunları tamamen Vildoza, Edwards ve Morgan’ın kontrolünde şekilleniyor. Çembere giden oyuncuları birçok sürpriz hücum yaratabiliyor ve uzun oyuncuları ribaundlarda iyi iş çıkarıyor" dedi.