Fenerbahçe Beko yarın Panathinaikos'la sahaya çıkacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos'u ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, ligde 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriyor.

38. karşılaşma

Fenerbahçe ile Panathinaikos, 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 37 müsabakanın 20'sini Yunan temsilcisi, 17'sini ise sarı-lacivertliler kazanmıştı.