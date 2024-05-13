Fenerbahçe Beko'dan Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine girdi

THY Avrupa Ligi'nden (Euroleague) yapılan açıklamaya göre sezonun en iyi 5'i, medya, taraftar, başantrenör ve takım kaptanları tarafından verilen oylarla belirlendi.

Sarı-lacivertli takımın skoreri Nigel Hayes-Davis, Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James ve Panathinaikos AKTOR'dan Mathias Lessort ile Kendrick Nunn, sezonun en iyi 5'ine girdi.

Nigel Hayes-Davis'in 2023-24 Euroleague performansı

ALBA Berlin karşısında kaydettiği 50 sayıyla Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını alan ABD'li Hayes-Davis, normal sezonda 14,1 sayı ve 4,7 ribaunt ortalamaları tutturdu.

Facundo Campazzo'nun 2023-24 Euroleague performansı

Normal sezonu lider tamamlayan Real Madrid'in Arjantinli oyun kurucusu Campazzo, maç başına 11,7 sayı, 2,9 ribaunt ve 6,5 asist ile oynadı.

Mike James'in 2023-24 Euroleague performansı

Monaco'nun 3. sıradan play-off'lara girmesinde önemli rol üstlenen ABD'li skorer James, 17,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 5,1 asist ortalamaları yakaladı.

Kendrick Nunn'un 2023-24 Euroleague performansı

Avrupa Ligi'nde geçirdiği ilk sezonda Panathinaikos formasıyla etkileyici performans sergileyen ABD'li oyun kurucu Nunn, maç başına 15,9 sayı, 2,6 ribaunt ve 3 asist üretti.

Mathias Lessort'un 2023-24 Euroleague performansı

Partizan'da yakaladığı çıkışı Panathinaikos'ta sürdüren Fransız pivot Lessort ise 13,7 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.