Fenerbahçe Beko’ya Litvanyalı takviye: Kazys Maksvytis teknik ekipte

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi teknik ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Litvanyalı deneyimli antrenör Kazys Maksvytis’in, başantrenör Sarunas Jasikevicius’un yardımcısı olarak göreve başladığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibine, yardımcı antrenör olarak Litvanyalı deneyimli çalıştırıcı Kazys Maksvytis katıldı” ifadelerine yer verildi.

Maksvytis’in kariyeri

1977 doğumlu Kazys Maksvytis, antrenörlük kariyerine 2010-2011 sezonunda Litvanya’nın Aisciai Kaunas takımında başladı. Ardından sırasıyla Sakalai Vilnius, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis ve Rusya'nın Parma Perm ekiplerinde görev aldı.

2021-2024 yılları arasında Litvanya Milli Takımı’nın başantrenörlüğünü üstlenen Maksvytis, aynı dönemde Litvanya’nın köklü kulüplerinden Zalgiris Kaunas’ta da başantrenörlük yaptı. Deneyimli teknik adam, son olarak 2024 Kasım ayından itibaren Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'in başında bulunuyordu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bu anlaşmanın kulübümüze ve Kazys Maksvytis'e hayırlı olmasını diliyor, Fenerbahçe Ailesi'nde zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.