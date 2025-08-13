Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi özlemine son vermek istiyor. Feyenoord'u eleyen sarı-lacivertli ekibin önünde şimdi Benfica engeli var. Sarı Kanarya, Portekiz temsilcisini yine güzel bir oyunla elemek istiyor. Peki, Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadelenin henüz yayıncı kuruluşu açıklanmadı.

Temsilcimiz daha sonra 27 Ağustos Çarşamba günü yine saat 22.00'de bu sefer Benfica'ya konuk olacak.