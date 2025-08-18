Fenerbahçe - Benfica maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe’nin 20 Ağustos’ta Benfica ile oynayacağı play-off turu maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Sarı-lacivertliler, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Chobani Stadyumu’nda Benfica ile karşı karşıya gelecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelede VAR hakemi olarak ise Christian Dingert görev yapacak.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak.