Fenerbahçe-Benfica rövanşının hakemi belli oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hakemleri belli oldu.

UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre, 27 Ağustos Çarşamba günü Luz Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Vincic’in yardımcılıklarını yine Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise David Smajc görev yapacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda Alen Borosak, AVAR görevinde ise Dragoslav Peric bulunacak.