Luz Stadı'ndaki müsabakaya Benfica, baskılı başladı. Maçın 3. dakikasında kaleci Dominik Livakovic, yakın mesafeden Barreiro'ya gol izni vermedi.

10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde Silva'nın kafayla indirdiği topu Pavlidis tamamlarken gol, VAR uyarısı sonrasında ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Benfica, 35. dakikada öne geçti. Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, maçın skorunu belirledi.

Eşleşmede iki maç sonunda da rakibine üstünlük kuramayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

"Devler Ligi" hasreti 17 yıla çıktı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda yer alan sarı-lacivertlilerin hasreti 17 yıla çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-97 sezonunda gruplarda boy gösteren Fenerbahçe, daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da mücadele etti.

Benfica'ya ikinci kez elendi

Benfica ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Portekiz temsilcisine bu alanda ikinci kez elendi.

2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalarak elenmişti.

11. kez elemeleri geçemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamayan Fenerbahçe, elemelerde 11. kez organizasyonun dışında kaldı.

Sarı-lacivertliler daha önce 2002-03, 2006-07, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında da elemeleri geçemedi.

Nelson Semedo devam edemedi

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, Benfica karşısında 10. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Portekiz ekibinin VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü sırasında Barreiro ve Pavlidis ile mücadeleye giren Semedo, bu pozisyonda yerde kaldı.

Semedo'nun sataklığı nedeniyle yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu ve bu değişikliğin ardından Mert Müldür, orta sahanın sağında Çağlar da üçlü savunmanın sağında görev yaptı.

Talisca 3 dakikada oyun dışında kaldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Benfica karşısında 3 dakikada gördüğü 2 sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelenin 79. dakikasında Ivanovic'e yaptığı hareketin ardından ilk sarı kartını gören Talisca, 82. dakikada ise Barrenechea ile girdiği ikili mücadelenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Benfica'nın golü VAR'dan döndü

Benfica'nın Fenerbahçe karşısında 10. dakikada bulduğu gol, VAR uyarısı sonrasında iptal edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında Antonio Silva'nın kafayla arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Pavlidis tamamlayarak filelere gönderirken VAR'dan gelen uyarıyla hakem Slavko Vincic, pozisyonu izledi.

Vincic, pozisyonunun ofsayt olduğuna karar verdi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayalini Kerem yıktı

Maçın 35. dakikasında Barreiro'nun pasında topu filelere gönderen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına taşıyan isim oldu.

Fenerbahçe'ye transfer olacağı basında yer alan milli futbolcu, play-off turundaki her iki maça da ilk 11'de başlarken bu sezonki ilk golünü de sarı-lacivertli ekibe karşı attı.Kerem Aktürkoğlu, 76. dakikada kenara gelirken yerine Schjelderup oyuna dahil oldu.

Benfica deplasmanında yine mağlup oldu

Benfica'ya 1-0 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Fenerbahçe, rakibiyle Portekiz'de oynadığı 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Portekiz temsilcisiyle ilk maçını 1975-76 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynayan sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 7-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Benfica'yla 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 3-1 mağlup olarak final biletini kaçırmıştı.

2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica'yla rakip olan Fenerbahçe, Portekiz'de 1-0 kaybetmişti.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı 4 maçı da mağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti

Fenerbahçe karşısında 35. dakikada Benfica'yı öne geçiren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti.

26 yaşındaki oyuncu, yabancı bir takımın formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımına karşı gol atan ilk Türk futbolcu oldu.