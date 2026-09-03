Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu: TFF 4. haftanın hakemlerini açıkladı

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Süper Lig’in 4. haftasında gözler 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. Saat 20.00’de başlayacak dev karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

4. haftanın hakemleri

TFF’nin açıkladığı atamalara göre haftanın diğer karşılaşmalarında görev yapacak hakemler şöyle:

Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam

Göztepe-Konyaspor: Yasin Kol

Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

Fatih Karagümrük-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

Trabzonspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

Kocaelispor-Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses

Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

TFF'nin güncel programına göre 4. hafta karşılaşmaları 4, 5, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.