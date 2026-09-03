Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu: TFF 4. haftanın hakemlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelesi Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük Halil Umut Meler’de olacak.
Süper Lig’in 4. haftasında gözler 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. Saat 20.00’de başlayacak dev karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.
4. haftanın hakemleri
TFF’nin açıkladığı atamalara göre haftanın diğer karşılaşmalarında görev yapacak hakemler şöyle:
Başakşehir-Galatasaray: Kadir Sağlam
Göztepe-Konyaspor: Yasin Kol
Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır
Fatih Karagümrük-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
Trabzonspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay
Kocaelispor-Samsunspor: Reşat Onur Coşkunses
Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
TFF'nin güncel programına göre 4. hafta karşılaşmaları 4, 5, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.