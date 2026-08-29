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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

TFF, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihini açıkladı. Dev karşılaşma, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi takviminin açıklanmasının ardından Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmalarının günlerini belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki ilk maçına perşembe günü çıkacak olması nedeniyle Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’ye planlandı.

Galatasaray’ın Avrupa’daki ilk karşılaşmasını çarşamba günü oynayacak olması nedeniyle İstanbul Başakşehir-Galatasaray mücadelesi ise 4 Eylül Cuma günü saat 20.00’de yapılacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu - Resim : 1

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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