Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
TFF, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihini açıkladı. Dev karşılaşma, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi takviminin açıklanmasının ardından Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Başakşehir-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmalarının günlerini belirledi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki ilk maçına perşembe günü çıkacak olması nedeniyle Beşiktaş derbisi 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’ye planlandı.
Galatasaray’ın Avrupa’daki ilk karşılaşmasını çarşamba günü oynayacak olması nedeniyle İstanbul Başakşehir-Galatasaray mücadelesi ise 4 Eylül Cuma günü saat 20.00’de yapılacak.