Fenerbahçe Beşiktaş maçı bu akşam mı, ne zaman? FB - BJK maçı saat kaçta?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Her iki kulübün taraftarı da maçı iple çekiyor. Yenilen takımın büyük yara alacağı maç öncesi sıkça "Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Kristijan Asllani, Vaclav Cerny, Hyeon-Gyu Oh, Olaitan

Fenerbahçe'de tek eksik

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ve ameliyat edilen Edson Alvarez, bu maçta da forma giyemeyecek. Tedavi sürecini tamamlayan Levent Mercan için ise son karar maç saatinde verilecek.

Öte yandan sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü’nün derbide sahada olması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekip tam kadro

Beşiktaş'ta ise eksik bulunmuyor. Kara Kartal tam kadro sahaya çıkacak.