Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabakanın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak olan maç, saat 20.00'de hakem Yasin Kol'un düdüğüyle başlayacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh
Kaynak: HABER MERKEZİ