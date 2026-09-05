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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Chobani Stadı'nda karşılaşıyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Grenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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