Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Chobani Stadı'nda karşılaşıyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Grenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA