Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası’nda gözler dev derbiye çevrildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği mücadele futbol gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Karşılaşmanın başlama saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beşiktaş ZTK maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11...

Fenerbahçe: Tarık, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Emirhan, Rashica, Demir, Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Abraham

Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken 4 oyuncu derbide olmayacak

Sarı-lacivertli takımın bu sezon attığı gollerin yarısından fazlasına imza atan 4 oyuncu, farklı sebeplerden dolayı derbide forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Youssef En Nesyri ve Mali Milli Takımı'nda yer alan Dorgeles Nene'nin yanı sıra özel izinli Jhon Duran ile sakatlığı bulunan Anderson Talisca, Beşiktaş maçında formasından uzak kalacak.

Fenerbahçe'nin bu sezon kaydettiği 54 golün 29'unu bu isimler atarken söz konusu oyuncuların katkısı yüzde 53,7 olarak ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde son haftaların formda ismi Anderson Talisca 14, Youssef En Nesyri 8, Jhon Duran 4 ve Dorgeles Nene 3 gole adını yazdırdı.

Beşiktaş'ta gollerin yüzde 27,5'ini atan isimler derbide yok

Siyah-beyazlı takımın hücum gücünü oluşturan 3 isim, Fenerbahçe derbisinde formasından uzak kalacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Mali'nin formasını giymeye hazırlanan El Bilal Toure ile sakatlıkları bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder, derbide görev yapamayacak.

Bu sezon El Bilal Toure ve Cengiz Ünder 4'er, Jota Silva ise 3 gol kaydetti.

Beşiktaş, bu sezon toplamda 40 kez rakip fileleri sarsarken 3 oyuncunun gol katkısı yüzde 27,5 olarak dikkati çekti.