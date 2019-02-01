Fenerbahçe bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-0 yendi
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe ile Göztepe takımları, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.
Fenerbahçe, Soldado ve Moses'in attığı gollerle 2-0 galip geldi. Sarı Lacivertliler, 6 haftalık galibiyet hasretinden sonra geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etmişti.
Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle bu sezon ligde ilk defa üst üste 2 maçta galip gelmeyi başarmış oldu.