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Fenerbahçe bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 2-0 yendi

Fenerbahçe bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe ile Göztepe takımları, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

Fenerbahçe, Soldado ve Moses'in attığı gollerle 2-0 galip geldi. Sarı Lacivertliler, 6 haftalık galibiyet hasretinden sonra geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etmişti. 

Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle bu sezon ligde ilk defa üst üste 2 maçta galip gelmeyi başarmış oldu.

fenebahçe
Dunya.com

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