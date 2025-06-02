Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında milli smaçör Hande Baladın’ı kadrosuna kattı.



Eczacıbaşı altyapısında voleybola başlayan ve uzun yıllar turuncu-beyazlı formayı başarıyla terleten Baladın, kulüp kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı.



2015 yılında Eczacıbaşı ile kariyerine profesyonel adım atan başarılı smaçör daha sonra sırasıyla Galatasaray ve Sarıyer Belediyespor formaları giydi.

Son olarak altyapısında yetiştiği Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Hande Baladın, yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla parkede olacak.