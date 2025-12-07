Fenerbahçe camiasını kızdıran açık artırma sona erdi: İşte İşte satıldığı fiyat...

24 Kasım 2025'te ilk kez dunya.com.tr'nin duyurduğu "Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluk kupası satışa çıktı" başlıklı haber sonrası spor camiasının gündemire oturan bronz obje için düzenlenen açık artırma bugün gerçekleşti.

15 gün önce "Osmanlı 'Fenerbahçe Spor Kulübü' ilk şampiyonluk kupası (1911-1912)" başlığıyla satışa sunulan ancak sarı-lacivertli camiadan gelen tepkiler sonrası ilan başlığı müzayede şirketi Arthill Müzecilik tarafından "Osmanlı 'Fenerbahçe Spor Kulübü' ilk şampiyonluk kupası (1911-1912) Arif Emirzade Bey Hatırası" olarak revize edilen 10 santimlik bronz obje 27 bin 500 dolara satışa sunuldu.

Açık artırma sırasında objeye 30 bin dolar fiyat veren kimse olmadı.

Obje son pey üzerinden 27 bin 500 dolara sahibini buldu. Son peyi veren kişinin müzayedeye online katıldığı öğrenildi.

Açık artırmayı kazanan kişi, satış fiyatının üzerine yüzde 15 komisyon ve yüzde 20 KDV ödeyecek.

Böylelikle objenin yeni sahibinin cebinden çıkan tutar 37 bin 950 dolar (1 milyon 614 bin TL) oldu.

Gerilimin perde arkası

Kasım ayının son haftasında Arthill Müzecilik, "Osmanlı 'Fenerbahçe Spor Kulübü' ilk şampiyonluk kupası (1911-1912)" başlığıyla 10 santimlik bronz objenin açık artırmayla satılacağını duyurarak, pey verme süresini başlattı. 7 Aralık 15.02'de bitecek sonrası pey verme süresinde erişilen son rakam üzerinden düzenlenen açık artırmayı kazanan kişi bu objenin sahibi olacaktı.

Neden Fenerbahçe Müzesi'nde değil?

'Kupanın' neden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün müzesinde olmadığını soran taraftarlar kulübe ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a çağrıda bulundu.

Bazı otoriteler ve araştırmacılar bunun bir kupa olmadığını, o dönemki Fenerbahçe Başkanı Arif Emirzade Bey'e verilen şampiyonluk kupası hatırası olduğunu dile getirdi.

Katalogdaki isim değiştirildi

Tepkilerin dalga dalga yayılmasının ardından Arthill Müzecilik objenin ilan başlığını "Osmanlı 'Fenerbahçe Spor Kulübü' ilk şampiyonluk kupası (1911-1912) Arif Emirzade Bey Hatırası" olarak revize etti.

1 dolar açılış fiyatıyla listelenen objeye 24 saat içinde 37 pey verildi ve fiyatı 2 bin 750 dolara kadar çıktı. Fenerbahçe Spor Kulübü sessizliğini korurken, objenin fiyatı 25 bin dolara yükseldi.

Fenerbahçe'den sert açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Aralık'ta sessizliğini bozdu. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

- Kulübümüzün kayıtlarında böyle bir obje bulunmadığı gibi, ilgili dönemde kulüp mensuplarına bireysel hatıra verilmesi gibi bir uygulama yoktur.

- Bahse konu objenin üzerindeki tarihlerin (Hicri/Rumi/Miladi takvim uyumsuzlukları) kulüp arşivimizdeki verilerle ve dönemin uygulamalarıyla kesinlikle örtüşmemesi, eserin orijinalliği konusunda ciddi ve somut şüpheler uyandırmaktadır.

- Benzer nitelikteki objelerin, farklı formlarda ve dönemlerde sistematik olarak piyasaya sürülmesi, bu durumun tarihi bir gerçeklikten ziyade, "Fenerbahçe" markası üzerinden haksız kazanç elde etmeye yönelik bir sahtecilik girişimi olduğu izlenimini kuvvetlendirmektedir.

- Fenerbahçe Spor Kulübü; gerek “çalıntı” statüsündeki envanter mallarını satan, gerekse “sahte” ürünlerle kulübümüzün adını kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüten kişi ve kurumların peşindedir.

Arthill: Kişisel kupa hatırası

Müzayede şirketi ise Fenerbahçe Spor Kulübünün iddialarını şöyle yanıt verdi:

- Müzayedemizde yer alan eser, kamuoyunda iddia edildiği gibi “Fenerbahçe’nin ilk kupası” olarak değil, “Fenerbahçe 1911–1912 sezonu şampiyonluğu hatırası olarak Arif Emirzade Bey’e verilen kişisel kupa hatırası” şeklinde katalogda açık biçimde tanımlanmıştır. Eser, kulüp envanteri ürünü değildir; şahsa verilmiş bir hatıra olup, doğal süreç içerisinde aile bireylerine intikal etmiştir.

- Arthill Müzecilik olarak; tartışmalı iddiaların hiçbirinin hukuki veya teknik zemine dayanmadığını, eserin şahsi bir hatıra olduğunu ve resmi makamların izni ile satışa sunulduğunu, kurumumuzun tüm süreçlerinde şeffaflık ve devlet denetimi esas olduğunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.