Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Zirve yarışında lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye kadar indiren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

Sarı lacivertliler 30. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde maç fazlasıyla lider olacak. Sarı lacivertlilerde 30. hafta maçı öncesi 3 eksik var.

Fenerbahçe maç fazlasıyla da olsa liderlik için sahaya çıkacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Çağlar, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Talisca, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

