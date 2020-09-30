Fenerbahçe, Cisse transferinde sona yaklaştı

30 Eylül 2020

Son olarak Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından ilk forvet takviyesini Samatta ile yapan Sarı Kanaryalar, geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması ile başarılı bir grafik çizen Papiss Cisse'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Senagalli golcüyü transfer görüşmesi için İstanbul'a davet etti. Ayrıca 35 yaşındaki futbolcu ile Emre Belözoğlu da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cisse, geride kalan sezonda Alanyaspor forması ile 22 gole imzasını atmıştı.