Fenerbahçe derbilerde başarılı
Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbide yenilgi yüzü görmedi
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbiyi de kaybetmedi.
Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, son 2 yılda derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.
Fenerbahçe, son 2 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığ 8 derbide 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Son yenilgi Beşiktaş'a
Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.
Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.
Sadece 3 gol yedi
Fenerbahçe, söz konusu 8 derbide kalesini iyi korudu.
Fenerbahçe, son 8 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.
Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.
Galatasaray'a ligde 5 maçtır yenilmiyor
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi.
Fenerbahçe, rakibine son olarak 3 yıl önce 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 yenilmişti.
Daha sonraki 5 maçta sarı-lacivertliler, Galatasaray'a karşı 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe, bu 5 maçta ise rakibine sadece 1 gol şansı verirken, sarı-kırmızılı fileleri 5 kez havalandırdı.
Kaynak: AA