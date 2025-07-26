Fenerbahçe Divan Kurulu'nda 'sahte imza' krizi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, sahte imza iddialarıyla gündeme gelen e-posta okumaları sırasında yaşanan gerginlikle kesintiye uğradı. Toplantıda bazı üyelerin gönderdiği e-postalarda bazı imzaların sahiplerinden habersiz şekilde verildiği, hatta sahte imzalar kullanıldığı öne sürüldü.

Bu e-postalar okunmaya başladığı sırada salonda bulunan bazı üyeler yüksek sesle tepki gösterdi. Yükselen sesler nedeniyle ortam bir anda gerildi. Gerginliğin büyümesi üzerine toplantıya ara verildi.

Tartışmanın yaşandığı bölgeye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da geldi. Koç, toplantıdaki gerginliğe müdahale ederek, "Bağıran arkadaş dışarı çıksın" dedi. Ancak toplantıya katılan eski başkan Aziz Yıldırım, "Küfür etmedi, çıkamaz" diyerek bu talebe karşı çıktı.

Bu sözlü müdahale sonrası gerginlik büyümeden yatıştırıldı. Kısa süren aranın ardından Yüksek Divan Kurulu toplantısı kaldığı yerden devam etti.