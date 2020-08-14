Fenerbahçe Doğuş Yelken'de hazırlıklar Gustava Lima ile sürüyor

14 Ağustos 2020

Yurtdışı antrenmanlarını pandemi sebebiyle gerçekleştiremeyen Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi, lazer standart takımı, antrenmanlarına Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ediyor.

Olimpik sporcular Berkay Abay, Alp Rona Rodopman ve Yiğit Yalçın Çıtak ise çalışmalarını Dünya Şampiyonu antrenör Gustavo Lima eşliğinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştiriyor. Pandemi nedeniyle fiziki çalışmalarını evde sürdüren sporcular, Gustavo Lima’nın kendileri için hazırladığı iki haftalık özel çalışma ile sudan uzak kaldıkları zamanı telafi ediyorlar.

“Fenerbahçe geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor”

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde sporcularla yakından ilgilenen Gustavo Lima, Fenerbahçe Doğuş Yelken'de antrenörlük fırsatı bulmak duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Beş kere olimpiyatlara katıldığını; 2000 Sidney, 2004 Atina ve 2008 Pekin olmak üzere üç kez en iyi sekiz sporcu arasında yer aldığını belirten Lima, şunları kaydetti:

"Üç olimpik diplomam var. Bir kez dünya şampiyonluğu bir kez de dünya ikinciliği yaşadım. Antrenmanlarımız çok güzel geçiyor. Pandemi sürecinden sonra tekrar bir araya gelmek çok önemli. Her adımımızı koronavirüs önlemleri çerçevesinde atıyoruz. Fenerbahçe Doğuş ile yollarımın kesişmesi bu konuda dünyaca ünlü bir isim olan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Malte Philip ve Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Selma Altay Rodopman sayesinde oldu. Böyle bir kulüpte genç yeteneklere kendi tecrübelerimi aktarmak benim için çok önemli. Fenerbahçe, geleceğin yelkencilerini yetiştiriyor. Kulüp, sponsoru Doğuş Grubu’nun da desteği ile Türk yelkenciliği adına çok önemli çalışmalar yapıyor. Fenerbahçe ve Doğuş Grubu’nun işbirliği sonucunda Avrupa standartlarında bir tesisleşme ve çalışma ortamı mevcut. Selma Altay Rodopman yönetimindeki bu profesyonel yapının parçası olmak gurur verici.”

“Alp Rodopman, Tokyo 2020 yolunda önemli mesafe kaydetti”

Tüm şube olarak tek odak noktalarının olimpiyat madalyası yolunda yürümek olduğunu söyleyen Gustavo Lima, şu açıklamayı yaptı: "Kulübe ilk geldiğimde sporcuların seviyesi ile şu anki durum çok farklı. Sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Genç yelkencilerimiz Alp Rodopman, Yalçın Çıtak ve Berkay Abay üst düzey seviyelere geldiler. Tokyo 2020 yolunda çok önemli çalışmalar yapan, disiplinli şekilde adımlarını sürdüren sporcumuz Alp Rodopman, bu konuda çok önemli mesafe kaydetti. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün alt yapısından yetişen, 15 yılı aşkın süredir yelken yapan ve ulusal, uluslararası alanda pek çok başarılar elde eden Alp'in fiziksel ve mental olarak gelişimiyle bu sene olimpiyatlara gidebileceğini düşünüyorum.”