Fenerbahçe duyurdu: Başakşehir mücadelesine ücretsiz bilet...
Fenerbahçe Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir FK ile oynanacak karşılaşma öncesinde 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet tanımlaması yapılacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre ücretsiz bilet uygulaması kapsamında taraftarlar, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Maraton Passo gişesinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Ücretsiz bilet için başvurular 29 Nisan, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde saat 11.00 ile 16.00 arasında yapılacak. Başvurular yalnızca şahsen kabul edilecek.
Şartlar açıklandı
Kulüp tarafından belirlenen kriterlere göre uygulamadan yararlanmak isteyen taraftarların:
- 2 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş olması (18 yaş altı),
- Geçerli e-bilet süresine sahip olması,
- Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulunması,
- İşlem sırasında T.C. kimlik belgesini ibraz etmesi gerekiyor.
Ücretsiz biletlerin kontenjanla sınırlı olduğu da vurgulandı.
Derbi sonrası tribün hamlesi
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta oynanan derbide Galatasaray karşısında aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında ağır darbe almıştı. Yönetimin bu adımla kalan haftalarda tribün desteğini arkasına almak istiyor.