Fenerbahçe duyurdu: Milli takımın ilk kaptanı Güneş Çapa yaşamını yitirdi

Fenerbahçe, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk kaptanı Güneş Çapa'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Güneş Çapa, Fenerbahçe'de hem basketbol hem de voleybol takımında forma giymişti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Voleybol milli takımımızın ilk kadın kaptanı, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ilk kadın üyesi olma ünvanını taşıyan, hem kadın basketbol hem de kadın voleybol takımlarımızda Çubuklumuzu terleten Güneş Çapa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

* Güneş Çapa’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Güneş Çapa kimdir?

Güneş Çapa, Türkiye'deki ilk spor doktoru okan Selim Çapa'nın iki kızından biriydi.

Kız kardeşi Oya Çapa da kendisi gibi hem voleybolcu hem basketbolcuydu.

Güneş Çapa, 1954'te Fenerbahçe'de üç yıl süreyle hem basketbol, hem de voleybol takımında yer aldı.

1957-64 yılları arasında voleybol oynayan ve beş kez milli forma giyen Güneş Çapa, çeşitli kulüplerde yedi kez Türkiye, 10 kez de İstanbul şampiyonluğu yaşadı.