Fenerbahçe Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kante oynayacak mı?
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda 3. maçına çıkıyor. Sarı Kanarya'nın rakibi Erzurumspor... 5. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip bu maçtan 3 puan alıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Kupası'nda 3. maçlar oynanıyor. Dün Galatasaray bugün de Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Turnuvada 1 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Fenerbahçe 2. galibiyetini almak istiyor. Taraftar mücadeleyi beklerken "Fenerbahçe Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.
Fenerbahçe Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Erzurum maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, Fred, Nene, Kerem, Musaba, Talisca.
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan, Mustafa, Amar, Guram, Baiye, Sefa, Murat Cem, Benhur, Rodriguez, Eren.
Fenerbahçe'de 4 eksik
Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Kante de kadroda yer almıyor.
Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, bugün kadroda yer alamayacak.