Fenerbahçe-Göztepe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maçının sonucu ne? Fenerbahçe'nin golünü kim attı? Fenerbahçe'nin puanı kaç oldu?

Fenerbahçe evinde fırsat tepti
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe müsabakası 1-1 berabere bitti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Musaba’nın sol taraftan yerden ortasında arka direkte Nene'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada Nene’nin pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Musaba’nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarptıktan sonra kaleci Lis’ten de sekerek oyun alanına geri döndü.
24. dakikada Arda Okan’ın sağ taraftan ortasında altıpas önündeki Janderson, topu kaleci Ederson’un sağından filelere gönderdi. 1-1
27. dakikada Musaba’nın sol taraftan ortasında Nene’nin sağ çaprazdan gelişine yaptığı vole vuruşta kaleci Lis, sağ alt köşeye yönelen topu son anda çeldi.
36. dakikada Guendouzi’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde kafalardan sekerek sağ çapraza yöneldi. Talisca’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıgitti.
45+5. dakikada Olaitan'ın sağ taraftan ortasında Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Göztepe etkili geldi. Fenerbahçe orta sahasının kaybettiği meşin yuvarlağı kapan Olaitan, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.
59. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Musaba, 2 rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun yerden ortasında Göztepe savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
60. dakikada Mert Müldür'ün pasında topu alan Asensio ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu, kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.
90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio kale önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.