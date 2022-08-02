Fenerbahçe, Ezgjan Alioski ile 1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Kuzey Makedonyalı futbolcu 30 yaşındaki Ezgjan Alioski ile 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
İHA
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Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'yi kiraladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Alioski, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertli yapan sözleşmeye imza atarken, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ezgjan Alioski’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" denildi.
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