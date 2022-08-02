  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Fenerbahçe, Ezgjan Alioski ile 1 yıllığına anlaştı
Takip Et

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski ile 1 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe, Kuzey Makedonyalı futbolcu 30 yaşındaki Ezgjan Alioski ile 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'yi kiraladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Alioski, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertli yapan sözleşmeye imza atarken, Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de hazır bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ezgjan Alioski’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" denildi.

F1 Macaristan Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Sporcular Haberleri

F1 Macaristan Grand Prix'sini Verstappen kazandı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Sporcular