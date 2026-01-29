Google Haberler

Fenerbahçe- FCSB maçının ilk 11'leri belli oldu

Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe FCSB ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. FCSB-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rumen temsilcisi FCSB ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Nation Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak kritik maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

