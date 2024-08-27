Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini KAP'a bildirdi

Uzun yıllardır Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer oluyor.

Fenerbahçe, milli sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi.24 yaşındaki oyuncunun, İngiliz ekibi Brighton'la 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Premier Lig ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikle yaklaşık 40 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe kariyeri

Hollanda takımlarından NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye 2018'de imza atan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımda 204 maça çıktı.

Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 22 asist kaydetti.Milli sol bek oyuncusu, Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Fenerbahçe'den transfer açiklamasi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer durumuna ilişkin bir bilgilendirme yayınladı.

Açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir." ifadeleri kullanıldı.