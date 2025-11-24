Fenerbahçe Ferençvaroş Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu hafta Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Temsilcimiz sahasında Ferençvaroş'u konuk edecek. Bu maçtan alınacak galibiyet Sarı Kanarya'yı üst sıralara taşıyacak. Sarı-lacivertli ekip bu maçı alarak Galatasaray derbisine moralli gitmek isterken "Fenerbahçe Ferençvaroş Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.
Avrupa futbolunun en büyük ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu zorlu haftada evinde önemli bir rakibi ağırlayacak. Sarı-Lacivertli ekip, kendi evinde Macaristan temsilcisi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecektir. Mücadele bilgileri sıkça aratılıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı hangi tarihte, saat kaçta?
Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı 27 Kasım Perşembe 20.45'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
5. hafta
27 Kasım Perşembe
20.45 Fenerbahçe – Ferençvaroş
6. hafta
11 Aralık Perşembe
23.00 SK Brann – Fenerbahçe
7. hafta
22 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe – Aston Villa
8. hafta
29 Ocak Perşembe
23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe