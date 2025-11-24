Fenerbahçe Ferençvaroş Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en büyük ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu zorlu haftada evinde önemli bir rakibi ağırlayacak. Sarı-Lacivertli ekip, kendi evinde Macaristan temsilcisi Ferençvaroş ile karşı karşıya gelecektir. Mücadele bilgileri sıkça aratılıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı hangi tarihte, saat kaçta?

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı 27 Kasım Perşembe 20.45'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

5. hafta

27 Kasım Perşembe

20.45 Fenerbahçe – Ferençvaroş

6. hafta

11 Aralık Perşembe

23.00 SK Brann – Fenerbahçe

7. hafta

22 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe – Aston Villa

8. hafta

29 Ocak Perşembe

23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe