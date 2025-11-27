Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı ilk 11'ler belli oldu
Son dakika gelişmesi... UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ferencvaros'u kendi evinde konuk ediyor. İlk 11’ler belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile yapacağı karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Ricardo de Burgos, Iker De Francisco, Asier Perez De Mendiola (İspanya)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe Demir, Brown, Alvarez, Asensio, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Varga, Yusuf Bamidele