Fenerbahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edeceği mücadelede İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA