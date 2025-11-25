Fenerbahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe’nin 27 Kasım Perşembe günü Macaristan ekibi Ferencvaros’u konuk edeceği karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.