Fenerbahçe Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Şampiyonlar ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Saat 13.00'de gerçekleşen kura çekimi sonrası Sarı Kanarya, Feyenoord ile eşleşti. Şimdi mücadelenin tarihi merak ediliyor ve "Fenerbahçe Feyenord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe ilk maçlarını 5-6 Ağustos, rövanş maçlarını ise 12-13 Ağustos'ta oynayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakanın saati henüz bilinmiyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmesi halinde ise Nice-Benfica maçının kazanını ve ya Salzburg-Club Brugge eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.