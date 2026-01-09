Fenerbahçe, Fransız futbolcu Guendouzi'yi renklerine bağladı
Fenerbahçe, Fransız milli futbolcu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerine ülkesinin Lorient takımında başlayan Fransız oyuncu, sırasıyla Arsenal, Hertha Berlin, Olimpik Marsilya ve son olarak Lazio'da forma giydi.
Guendouzi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 2 gole imza attı. Matteo Guendouzi, Fransa Milli Takımı'nda da 14 müsabakada görev yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA