Fenerbahçe-Galatasaray derbi tarihi belli oldu
TFF, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programlarını açıkladı. Böylece Fenerbahçe-Galatasaray ve Trabzonspor-Beşiktaş ve derbilerinin tarihleri
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı. TFF, Süper Lig'de oynanacak olan derbilerin tarihini de açıklamış oldu. Buna göre Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması, 3 Nisan Pazar günü 20:30'da ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.
TFF: "Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlenmiştir."