Fenerbahçe-Galatasaray derbi tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı. TFF, Süper Lig'de oynanacak olan derbilerin tarihini de açıklamış oldu. Buna göre Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması, 3 Nisan Pazar günü 20:30'da ve Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 10 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

TFF: "Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlenmiştir."