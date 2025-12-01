Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün saat 20.00'de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA