Google Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün saat 20.00'de sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar