Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde bir ilk yaşanacak

Okan Buruk’un liderliğe taşıdığı Galatasaray ile Domenico Tedesco yönetiminde çıkış yakalayan Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi akşamı Kadıköy’de oynanacak kritik derbide karşı karşıya gelecek. Mücadelede düdüğü Yasin Kol çalacak.

Çift anlatım seçeneği sunulacak

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un duyurusuna göre karşılaşma, Yalçın Çetin ile Ali Ferahbot’un anlatımıyla futbolseverlere ulaşacak.

İzleyiciler, kumanda üzerinden dil seçeneklerini kullanarak maçı diledikleri spikerin sesinden takip edebilecek.

32 kamera ile yayın olacak

Derbide Türkiye’de ilk kez 9 adet ağır çekim kamerası kullanılacak. Bunlara ek olarak bir örümcek kamera ve bir drone ile birlikte toplam 32 kamerayla karşılaşma ekrana taşınacak.