Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mı? FB - GS derbisinin hakemi kim oldu?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu
Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin hakem kadrosunu açıkladı.
Kadıköy’deki Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada düdüğü Yasin Kol çalacak.
Derbi mücadelesinde Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olarak belirlendi.
