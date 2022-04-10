Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Hakemler Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu'nun yöneteceği maçta takımlar ilk yarıya şu 11'ler ile başlayacak.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Taraftarlar Kadıköy’e akın etti

Derbiye taraftar yoğun ilgi gösterdi. Maçın tüm biletleri tükenirken, havanın güzel olmasını fırsat bilen taraftarlar, erken saatlerde Kadıköy’e akın etti.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk ederken, taraftarlar da derbiye yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri, satışa çıktıktan 12 saniye sonra biterken, sarı-lacivertli renklere gönül verenler, güzel havayı da fırsat bilip, Kadıköy’e akın etti. Erken saatlerde stat çevresine gelerek toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlar yaparak karşılaşmaya hazırlandı.



Fenerbahçe Yönetimi, Kadınlar Euroleague Finali’nde Sopron ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe’nin mücadelesini de stadyumda bulunan skorboardlardan yayınlayarak, stada erken gelen taraftarların karşılaşmayı izlemesini sağladı.

Galatasaray Stada giriş yaptı

Öte yandan Galatasaray dakikalar önce stadyuma ulaştı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nden hareket ettikten sonra güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu’na geldi. Karşılaşma öncesinde stada girmek için bekleyen Fenerbahçe taraftarları, sarı-kırmızılıları yuhalarken, Galatasaray kafilesi güvenlik önlemleri altında stat otoparkına girdi.

Derbiye basından yoğun ilgi

Derbiye basın kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi. Derbi için tam 208 gazeteci akreditasyon yaptırdı. Çekya’dan 2, Hollanda’dan da 1 gazetecinin akredite olduğu karşılaşmada, 119 muhabir, 43 fotomuhabir, 23 kameraman, 19 yazar, 2 radyo spikeri ve 2 radyo teknisyeni görev alacak.