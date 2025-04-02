Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. Derbinin VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Pascal Müller oldu.

Müller'e AVAR'da Erkan Engin eşlik edecek

Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Derbiyi Cihan Aydın'ın yöneteceği açıklanırken; Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Pascal Müller oturacak. Müller'e AVAR'da Erkan Engin eşlik edecek.